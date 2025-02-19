В Челябинске сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Вместе с ним под следствие попали и бывшие «короли дорожных подрядов». В основу уголовного дела легли события 10-летней давности, когда регионом руководил Борис Дубровский. Чем известен бывший глава и его семья — в материале URA.RU.
А вот и я! Не ждали?!
Решение поставить главой Челябинской области Бориса Дубровского было озвучено в 2014 году. Тогда президент РФ Владимир Путин неожиданно для всех утвердил заявление об отставке действующего губернатора Михаила Юревича. Этим же решением Дубровский, руководивший Магнитогорским металлургическим комбинатом, был назначен врио главы региона. Через восемь месяцев он официально вступил в должность.
Невыполненные обещания
Предвыборная кампания Дубровского была многообещающей. Кандидат, заручившись поддержкой в Москве, предлагал избирателям снижение цен на жилье и увеличение обеспеченности им в среднем до 30 «квадратов» на человека, рост продолжительности жизни с 69 до 74 лет, привлечение инвестиций в область, новые рабочие места, рост зарплаты в 1,8 раза.
Подобная программа подкреплялась и кампанией в СМИ: Дубровского узнавали. Так что 86% голосов за него на выборах губернатора никого не удивили.
Решить же заявленные вопросы Дубровский не смог. Долги, оставшиеся от прошлого губернатора Юревича, были погашены, но стали заметны «проседания» в других сферах: средний показатель безработицы в области вырос с 1,38% в 2014 году до 5,4% в 2019-м, а реальные доходы челябинцев упали на 17%. Так что к моменту краха популярность Дубровского резко упала.
Самый богатый губернатор без активов
В области Дубровского знали, как состоявшегося менеджера. Еще во время карьеры на ММК он дважды входил в рейтинг журнала Forbes самых высокооплачиваемых управленцев России — в 2012 (13-е место) и 2013 (17-е место).
Став губернатором, Дубровский передал практически все активы принадлежащего ему холдинга «Синай» по доверенности сыну Александру. Официально единственным сторонним источником дохода Дубровского-старшего осталась 10-процетная доля в ООО «Формула чистоты». Но это не мешало ему ежегодно декларировать заработок, исчислявшийся сотнями миллионов рублей. Объяснялось это сначала учетом в декларации его вознаграждения как гендиректора ММК и от бизнеса, а затем продажей активов, которыми он не имел права владеть как госчиновник.
Серый кардинал
При Дубровском компании его холдинга, ранее считавшиеся убыточными, к удивлению, стали получать миллиардные контракты и расширяться. Раздражение местного бизнеса из-за этого росло, как и внимание надзорных органов в лице ФАС и прокуратуры. Губернатору прямо советовали решать вопрос, чтобы переизбраться на второй срок.
Дубровский стал «скидывать» активы третьим лицам, заводя в компании «своих людей». Фактически он не имел к ним никакого отношения, и в правительстве всегда заостряли на этом внимание. Но как выяснится позже, губернатор был так называемым «серым кардиналом», что и подтвердило расследование ФАС. Выводы его Дубровский долго пытался оспорить в самых высоких инстанциях, но потерпел неудачу.
Саммиты отменяются
Летом 2020 года в Челябинске должны были состояться саммиты ШОС и БРИКС. О планах их проведения заявил президент Путин весной 2016 года, через два года указ был подписан. Бюджет мероприятия исчислялся миллиардами рублей. Планировалось обновить аэропорт и дороги, построить отели и благоустроить областной центр. Основной площадкой должен был стать конгресс-холл «Крылья» на реке Миасс. Строительство планировали завершить к лету 2020 года. Только на него было выделено 9 млрд рублей.
Контракт на работы в 2018 году получила компания ПО «Монтажник», за несколько месяцев до этого перешедшая во владение семьи Дубровских и управляемая ими через третьих лиц. По ходу строительства стоимость конгресс-холла выросла вдвое. По итогу саммиты так и не состоялись. Формально из-за пандемии COVID-19, но гигантский недострой в центре Челябинска намекал, что дело не только в этом.
Крах бизнес-империи
В марте 2019 года ФАС обвинила Дубровского в картельном сговоре с крупными дорожными компаниями. Обвинения затрагивали период 2015—2018 годов, речь шла о миллиардах рублей. Обосновывая свою позицию, ведомство обратилось к статистике, согласно которой за четыре года у власти Дубровский отдал более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области АО «Южуралмост», одним из бенефициаров которого был Сергей Вильшенко. С Вильшенко-старшим у губернатора сложились приятельские отношения.
Обвинения ФАС стали поводом для досрочной отставки Дубровского с поста губернатора. После же Арбитражный суд Челябинской области признал его виновным в картельном сговоре с «Южуралмостом». Дубровский был вынужден покинуть Россию, чтобы избежать ответственности и в июле 2023 года был признан банкротом. Его сын также признан финансово несостоятельным.
Связь сквозь года
Задержанного накануне министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева обвиняют в растрате госбюджета. Речь идет о преступлении 10-летней давности. По делу вместе с ним проходят первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов, бывшие руководители АО «Южуралмост» (Геннадий Вильшенко) и ЗАО «Южуралавтобан» (Александр Зырянов и Константин Зарипов). Также под следствие попал Александр Дубровский — сын бывшего главы региона. Все они, в отличие от экс-губернатора, остались в России, будто надеясь на неприкосновенность.
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