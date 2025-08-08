Депутат Немкин: с 1 сентября в России вводят новые правила продажи смартфонов

Производители смартфонов и планшетов в России с 1 сентября 2025 года будут обязаны предоставить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore. Такое требование устанавливают новые поправки в закон «О защите прав потребителей», сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин
«С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила продажи смартфонов, планшетов и других устройств с обязательной предустановкой программного обеспечения. Согласно поправкам в закон „О защите прав потребителей“, производители и продавцы обязаны обеспечить пользователям возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore. Любые ограничения на работу предустановленного ПО или приложений из RuStore будут расцениваться как нарушение закона», — заявил Немкин, передает РИА Новости.
Депутат пояснил, что нововведения затрагивают прежде всего те компании, которые ограничивают установку сторонних магазинов приложений — в частности, речь идет о производителях вроде Apple. По словам Антона Немкина, если устройство не допускает установку RuStore, отказывается принимать оплату через российские карты или блокирует работу приложений из RuStore, такие действия будут считаться поводом для предъявления претензий со стороны покупателей. Закон предусматривает, что любые попытки ограничить работу предустановленного программного обеспечения или установить барьеры для работы приложений из RuStore теперь будут рассматриваться как нарушение прав потребителей, что может повлечь юридическую ответственность для производителей и продавцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.