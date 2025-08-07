«Это надо видеть»: мэр показал, как Нижний Тагил готовится ко Дню города

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полным ходом идет подготовка ко Дню города, который состоится 9 августа. Кадрами с репетиции водного и светового шоу поделился мэр города Владислав Пинаев.
"Это надо видеть. Впервые в День города световое шоу на Старом Демидовском заводе", — рассказал глава города в своем telegram-канале.
Световое представление горожане смогут увидеть 9 августа с 21:30 до 01:00. Водное шоу у светомузыкального фонтана в Театральном сквере пройдет 8 и 9 августа с 21:30 до 00:00.
Ранее тагильский мэр анонсировал хедлайнера Дня города. Им станет певица Юлия Чичерина.
