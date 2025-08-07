Мэр Нижнего Тагила раскрыл имя хедлайнера Дня города

Нижний Тагил отметит День города 9 августа, хедлайнером праздника стала певица Юлия Чичерина. Об этом написал мэр города Владислав Пинаев.
«На главной сцене у кинотеатра „Современник“ для всех жителей и гостей Нижнего Тагила выступит заслуженная артистка России Юлия Чичерина. Ее мощный голос и рок-хиты любят многие, а песни отличаются глубиной, искренностью и ярким стилем», — сообщил Пинаев.
Также жителей и гостей города ждет чемпионат города по баскетболу 3х3, сеанс одновременной игры в шахматы, турнир по хоккею, парусная регата, первенство по пляжному самбо. Также в программе показы спектаклей, фестиваль уличных театров, фольклорный праздник «Тагильское подворье», фестиваль кино под открытым небом, водное, световое и пиротехническое шоу.
