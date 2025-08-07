Екатеринбуржец расчленил мать, а через 10 лет написал об этом книгу

Максим Кондратьев вместо колонии 9,5 лет провел в психбольнице, откуда недавно вышел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец Максим Кондратьев, в 2014 году убивший спящую мать и расчленивший ее, вышел на свободу из психбольницы и написал книгу, где откровенно рассказывает о своем преступлении. Электронный вариант книги есть в распоряжении URA.RU. Кондратьев пошел на убийство матери зимой 2014 года. Тогда ему было 22 года. По версии следствия, он взял топор, зарубил маму, а после расчленил и сварил отдельные части тела в кастрюле, чтобы скрыть следы преступления. Когда родные нашли труп, то вызвали полицию. Сыщики задержали Кондратьева, не поверив в его версию. Им, как и близким, он сначала рассказал, что вернулся в квартиру и обнаружил труп, а до этого у них в гостях якобы был любовник матери. Кондратьев купил финский топор, чтобы убить мать Фото: Алексей Андронов © URA.RU Во время судебного разбирательства Кондратьева направили на психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что он невменяем. Летом 2015-го суд отправил его на принудительное лечение в психбольницу в Волгоградской области. Судя по мемуарам, Кондратьев за 9,5 лет побывал в трех медучреждениях. В 2024 году его освободили, он оказался в Екатеринбурге в возрасте 31 года. Максим признается, что с 14 лет его воспитанием фактически занимался интернет. Он проводил много времени на сайте с шокирующим контентом. В школе Кондратьев учился плохо, прогуливал уроки. Потом увлекся музыкой. В 22 года, как пишет Кондратьев, он показал маме видео, на котором ныне покойный ультраправый активист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ) издевался над 19-летним парнем, которого считал гомосексуалистом (относится к движению ЛГБТ, запрещенному в РФ). «Решил показать, чтобы возмутиться, что такой конфликт решают не в правовом поле, хотел услышать мнение мамы. Она высказала: Тесак для нее герой. Мы долго спорили, детали плохо помню. Но я спросил: „Если бы на месте [потерпевшего] был я, то Тесак все равно был бы для тебя героем?“. Мама ответила, что поддержала бы его. Для меня это было предательством. Предательством матерью родного сына. Но сначала я стерпел. Потом в течение трех недель мама постоянно капала на мозги. Я не выдержал и купил топор», — пишет Кондратьев. Кондратьев успел побывать в трех медучреждениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Максим купил дорогой финский топор и ром для храбрости. Ночью он зашел к ней, замахнулся, но не смог ударить. И ушел. «Перед сном меня вырвало. На следующую ночь я понял, что пить не надо. Дождался пяти утра и пошел убивать. Встав над спящей матерью, замахнулся, постоял минуту и нанес удар. После ударил еще три раза. Комната была в крови. В шесть утра начал отмывать потолки и стены. А потом понял, что нужно избавиться от трупа», — вспоминает убийца. Сейчас Кондратьев ведет блог в telegram-канале. Там же он размещал свои мемуары (однако позже удалил). В постах он также рассуждает о том «куда можно сходить, чтобы развлечь 15-летнюю девочку». Позже он объяснился, что всего лишь хотел организовать день рождения. Но екатеринбуржцы забили тревогу: они считают, что Кондратьев может быть причастен к совращению подростков. «Он выложил интимные фото одной из пострадавших в общий доступ», — жаловалась журналистам женщина. Кондратьев не стал отрицать это, но пояснил, что «был на эмоциях, а девушка якобы обманула его на 130 тысяч». По данным URA.RU, сотрудники свердловского управления СКР изучают контент Кондратьева. Если в его действиях найдут состав преступления, то, вероятно, он будет задержан. В пресс-службе ведомства от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

