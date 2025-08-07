Управляющую компанию ЮГК возглавил выходец из «Норникеля» и «Полюс Золота»

Президентом УК ЮГК назначен выходец из структур «Норильского никеля» и «Полюс Золото» Семен Гринько. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников.
Начальник цеха из Норильска
В 2010 году издание «Заполярный вестник» упоминает о Гринько как о начальнике измельчительно-флотационного цеха Норильской обогатительной фабрики. Фабрика является объектом Норильского дивизиона «Норникеля», расположенном на полуострове Таймыр, на севере Красноярского края. Входит в дочернюю компанию «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей».
По данным делового издания «Глобус: геология и бизнес», в 2016 году эксперт с таким именем работал в золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) обогатителем. ИНН Гринько был выдан налоговой инспекцией Красноярского края.
Хоккеист-любитель из «Полюс Золота»
По информации сайта Любительской хоккейной лиги, Семен Гринько родился 18 октября 1976 года. Он игрок с левым хватом, в 2024 году выступал за команду «Полюс Gold» в амплуа защитника. «Полюс Золото» является крупнейшей золотодобывающей компанией России.
Новый президент
Аккаунта в соцсетях Гринько найти не удалось. По базе данных Сбис Гринько проходит только как президент ООО «Управляющая компания „ЮГК“, назначенный на пост 7 августа. В качестве руководителя или учредителя юридических лиц Гринько не значится. С 16 июля до 7 августа президентом компании была Лариса Ивлева. Она была назначена после решения о национализации компании „Южуралзолото“ и других активов, принадлежавших миллиардеру Константину Струкову. На сегодняшний день владельцем активов является Росимущество.
После национализации
Ранее URA.RU сообщало, что кадровые изменения в ЮГК связаны с перезагрузкой менеджмента компании. После национализации холдинга и отстранения от должности президента Струкова с 14 июля суд постановил конфисковать доли бизнесмена и его окружения в группе компаний в доход государства. По материалам Генпрокуратуры, Струков незаконно получил контроль над ЮГК и еще десятью компаниями, используя служебное положение. В рейтинге Forbes он занимает 78-е место среди самых богатых россиян с состоянием 1,9 млрд долларов.
