Челябинское «Южуралзолото» избрало нового главу совета директоров

Челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) избрал нового председателя совета директоров. Как следует из сообщения и.о. президента компании Ларисы Ивлевой, также изменился состав комитета по аудиту и рискам.
«Повестка дня заседания совета директоров ПАО „ЮГК“: об избрании председателя совета директоров общества, об избрании секретаря совета директоров», — отмечено в протоколе (имеется в распоряжении URA.RU). Результаты решения не разглашаются.
Кроме персоналий в комитете по аудиту совета 30 июля изменился состав другого органа — комитета по кадрам и вознаграждениям. В обоих комитетах избрали председателей.
Кадровые изменения связаны с перезагрукой менеджмента компании. Он происходит после национализации холдинга и отстранения от должности Советским районным судом Челябинска 14 июля президента Константина Струкова.
Вице-спикера заксобрания региона Генпрокуратура РФ обвинила в лоббировании интересов золотодобытчика за счет связей в органах власти. Это стало одной из основных причин передачи бизнеса государству. Решение принято 11 июля. Кроме добывающей компании под контроль Росимущества перешла компания «УК ЮГК» и другие предприятия.
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