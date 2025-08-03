03 августа 2025

Челябинское «Южуралзолото» избрало нового главу совета директоров

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В совете директоров ЮГК произошли кадровые перемены
В совете директоров ЮГК произошли кадровые перемены Фото:
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Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) избрал нового председателя совета директоров. Как следует из сообщения и.о. президента компании Ларисы Ивлевой, также изменился состав комитета по аудиту и рискам.

«Повестка дня заседания совета директоров ПАО „ЮГК“: об избрании председателя совета директоров общества, об избрании секретаря совета директоров», — отмечено в протоколе (имеется в распоряжении URA.RU). Результаты решения не разглашаются.

Кроме персоналий в комитете по аудиту совета 30 июля изменился состав другого органа — комитета по кадрам и вознаграждениям. В обоих комитетах избрали председателей.

Кадровые изменения связаны с перезагрукой менеджмента компании. Он происходит после национализации холдинга и отстранения от должности Советским районным судом Челябинска 14 июля президента Константина Струкова.

Вице-спикера заксобрания региона Генпрокуратура РФ обвинила в лоббировании интересов золотодобытчика за счет связей в органах власти. Это стало одной из основных причин передачи бизнеса государству. Решение принято 11 июля. Кроме добывающей компании под контроль Росимущества перешла компания «УК ЮГК» и другие предприятия.

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Челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) избрал нового председателя совета директоров. Как следует из сообщения и.о. президента компании Ларисы Ивлевой, также изменился состав комитета по аудиту и рискам. «Повестка дня заседания совета директоров ПАО „ЮГК“: об избрании председателя совета директоров общества, об избрании секретаря совета директоров», — отмечено в протоколе (имеется в распоряжении URA.RU). Результаты решения не разглашаются. Кроме персоналий в комитете по аудиту совета 30 июля изменился состав другого органа — комитета по кадрам и вознаграждениям. В обоих комитетах избрали председателей. Кадровые изменения связаны с перезагрукой менеджмента компании. Он происходит после национализации холдинга и отстранения от должности Советским районным судом Челябинска 14 июля президента Константина Струкова. Вице-спикера заксобрания региона Генпрокуратура РФ обвинила в лоббировании интересов золотодобытчика за счет связей в органах власти. Это стало одной из основных причин передачи бизнеса государству. Решение принято 11 июля. Кроме добывающей компании под контроль Росимущества перешла компания «УК ЮГК» и другие предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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