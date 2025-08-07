Единственный в России: главное о заводе в «Титановой долине», который оживит свердловский город

В Алапаевске (Свердловская область) готовят к запуску завод «Нейвасталь», который станет единственным в России, выпускающим кованные шары для нескольких отраслей промышленности. Сколько денег власти вложили в производство, как появление предприятия вдохнет новую жизнь в город и все, что известно о заводе, URA.RU собрало в одном материале.
Завод строят на территории четвертой очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Суммарные инвестиции в проект составили 20 млрд рублей. После запуска «Нейвасталь» станет крупнейшим в стране производителем стальных шаров для измельчения руды.
Предприятие принадлежит ООО «Формат-ЕК». Ее директором является Денис Лебедев, а учредителем и единственным владельцем — Никита Лысенко.
По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, завод является единственным в России и сможет выпускать 290 тысяч тонн кованных шаров повышенной группы твердости диаметром 140 мм. После увеличения мощностей эта цифра увеличится до 520 тысяч тонн продукции в год.
Планируется, что «Нейвасталь» запустят в два этапа: сначала в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Продукцию будут получать из заготовок от внешних поставщиков. Затем запустят электросталеплавильный и сортопрокатный цеха, и тогда завод будет работать на собственном металле.
Предприятие обеспечит Алапаевску 400 рабочих мест, вакансии для соискателей уже открыты, завод должен начать работу до конца текущего года. Предлагаемые зарплаты достигают 150 тысяч рублей. В основном требуются вальцовщики, мастера печей нагрева, инженеры.
