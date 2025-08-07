07 августа 2025

В Челябинске проверят врачей скорой, приехавших на вызов к отравившимся чачей из Сочи

Проводится детальный анализ действий медицинских работников скорой помощи
новость из сюжета
Туристы в Сочи умерли от паленой чачи

В Челябинской области проводится проверка в отношении сотрудников скорой помощи, которые приезжали на вызов к женщинам, отравившимся чачей с сочинского рынка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. 

«Запрошена вся необходимая медицинская документация, включая данные, предоставленные фельдшерами скорой медицинской помощи, оказывавшими помощь. Проводится детальный анализ действий медицинских работников в соответствии с установленными протоколами», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Также организована токсикологическая экспертиза, которая поможет установить точные причины произошедшего. 

Две жительницы Челябинской области скончались, выпив чачу с рынка в Сочи. Напиток привезла одна из погибших сестер и угостила им вторую. Обе женщины вызывали скорую помощь, когда почувствовали недомогание. Но у одной все списали на паническую атаку, а у другой на давление, сообщила ранее URA.RU родственница погибших женщин.

