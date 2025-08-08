Орбан призвал европейских лидеров на встречу с Путиным

Лидерам европейских стран необходимо как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, иначе Европа рискует быть отстраненной от принятия ключевых решений по вопросам безопасности на континенте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Я продолжаю настаивать на том, что, если возможно, как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит», — сообщил Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что Европа должна взять свое будущее в свои руки, перестать дуться на российского президента и решить все вопросы путем переговоров.
По словам венгерского премьера, сейчас Европа занимает пассивную позицию и не предпринимает необходимых шагов для защиты собственных интересов. Он отметил, что только таким образом ЕС сможет сохранить влияние на процесс регулирования вопросов безопасности на континенте и не превратится в «второстепенного игрока» на международной арене. Ранее он высказывал мнение, что прекращение огня на Украине и снятие санкций возможны исключительно после переговоров между Москвой и Вашингтоном, а Европа упустила свой шанс на посредничество в них.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшие дни будет согласована встреча Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Российский президент назвал ОАЭ одним из возможных мест для переговоров.
