Мэрия из ХМАО ответила на претензии погорельцев

Администрация Березовского района прокомментировала жалобы жителей дома, сгоревшего год назад в Игриме. В мэрии заявили URA.RU, что действующее законодательство не предусматривает первоочередное предоставление жилья пострадавшим от пожара.
«Нормативно-правовых актов, определяющих первоочередное расселение сгоревших жилых домов, в действующем законодательстве не утверждено», — пояснили в администрации. Дом на улице Культурной признан аварийным, его жильцы поставлены в общую очередь на получение квартир. После пожара всем нуждающимся предоставили маневренное жилье, за исключением двух семей, которые отказались от него.
В мэрии также ответили на другие претензии погорельцев, включая вопросы прописки, размера материальной помощи и судьбы ветерана боевых действий, проживавшего в этом доме. После пожара регистрация жильцов не изменялась, оснований для их выписки нет. Пострадавшие получили от администрации по одной тысяче рублей, региональную соцвыплату по 100 тысяч рублей, а также средства благотворительного сбора — 200 тысяч рублей, которые разделили между всеми.
Ветеран боевых действий действительно жил в уничтоженном огнем доме, но не был собственником и не являлся членом семьи собственницы. Поэтому, как пояснили в мэрии, юридических оснований для предоставления ему мер соцподдержки нет.
Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Игрим (ХМАО) пожаловались, что спустя год после пожара остаются без жилья и компенсаций. Дом на улице Культурной, 25 сгорел из-за неисправной проводки.
