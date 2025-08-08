Мэрия из ХМАО ответила на претензии погорельцев

Погорельцам из ХМАО объяснили, что пожар не является законным основанием для представления жилья
Погорельцам из ХМАО объяснили, что пожар не является законным основанием для представления жилья Фото:

Администрация Березовского района прокомментировала жалобы жителей дома, сгоревшего год назад в Игриме. В мэрии заявили URA.RU, что действующее законодательство не предусматривает первоочередное предоставление жилья пострадавшим от пожара.

«Нормативно-правовых актов, определяющих первоочередное расселение сгоревших жилых домов, в действующем законодательстве не утверждено», — пояснили в администрации. Дом на улице Культурной признан аварийным, его жильцы поставлены в общую очередь на получение квартир. После пожара всем нуждающимся предоставили маневренное жилье, за исключением двух семей, которые отказались от него.

В мэрии также ответили на другие претензии погорельцев, включая вопросы прописки, размера материальной помощи и судьбы ветерана боевых действий, проживавшего в этом доме. После пожара регистрация жильцов не изменялась, оснований для их выписки нет. Пострадавшие получили от администрации по одной тысяче рублей, региональную соцвыплату по 100 тысяч рублей, а также средства благотворительного сбора — 200 тысяч рублей, которые разделили между всеми.

Ветеран боевых действий действительно жил в уничтоженном огнем доме, но не был собственником и не являлся членом семьи собственницы. Поэтому, как пояснили в мэрии, юридических оснований для предоставления ему мер соцподдержки нет.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Игрим (ХМАО) пожаловались, что спустя год после пожара остаются без жилья и компенсаций. Дом на улице Культурной, 25 сгорел из-за неисправной проводки.

