Сборная России по футболу сыграет против Ирана в середине осени

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Ирана 10 октября 2025 года в Волгограде. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». В компании отметили, что детали о времени начала встречи и старте продажи билетов будут объявлены дополнительно. Эта информация опубликована на сайте РФС.
Сборная Ирана — постоянный участник последних мировых первенств: команда выступала на чемпионатах мира в России и Катаре, а также успешно прошла квалификацию для участия в финальной части турнира 2026 года. В настоящее время иранская сборная занимает 20-е место в рейтинге ФИФА.
Последний раз Россия и Иран встречались в Тегеране весной 2023 года, матч завершился ничьей 1:1. Тогда оба гола были забиты с пенальти: отличились Антон Миранчук и Мехди Тареми. В предыдущей встрече также фиксировался ничейный результат — 1:1 в 2017 году, а в 2011 году сильнее оказался Иран (1:0).
