Путин обсудил с Токаевым успехи в решении украинского кризиса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в котором обсудил успехи в решении украинского конфликта, а также ход переговоров с США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы „...“ рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе — об основных итогах недавней встречи со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — говорится в официальном сообщении. Кроме того, во время разговора Путин сообщил о состоянии диалога между Москвой и Вашингтоном, направленного на поиск мирных решений украинского конфликта.
В ходе разговора президенты также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили практическим аспектам развития торговли и экономических связей, а также реализации совместных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Кроме того, лидеры обменялись мнениями о подготовке к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне.
