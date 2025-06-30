Главные заявления нового ректора УрФУ Обабкова: про стипендии, гуманитариев и иностранцев

В УрФУ пересмотрят подход к иностранным студентам на фоне конфликтных ситуаций

30 июня 2025 в 15:17 Размер текста - 17 +

Илья Обабков уже месяц работает в статусе ректора Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-директор радиофака Илья Обабков, занявший месяц назад пост ректора УрФУ им. Ельцина, дал первую пресс-конференцию. Он час общался с журналистами и пообещал, что такие встречи будут систематическими. Обабков рассказал, планируются для новые вузовские стройки, ждать ли повышения стипендий, стоит ли чего-то бояться гуманитариям и анонсировал кадровые перестановки — но не раньше октября. Главные заявления нового ректора — в сбойке URA.RU. О развитии инфраструктуры в Новокольцовском Возле кампуса УрФУ в Новокольцовском в ближайшее время появятся продуктовые магазины, на отсутствие которых жалуются студенты. «Ребятам надо набраться терпения, мы над этим работаем. Сейчас форматы обсуждаются, потому что мнений от студентов очень много: [просят] дешевые магазины, магазины полуфабрикатов. А вопрос с питанием решен достаточно качественно: у нас заведена компания, которая обеспечивает студентов в общественном центре, большая столовая. Проект тоже будет развиваться, мы обязательно продумаем варианты снабжения таким готовым питанием», — пообещал Обабков. Про позиции УрФУ и дальнейшие планы Илья Обабков час отвечал на вопросы журналистов Фото: Илья Московец © URA.RU «Я считаю, что университет находится в хорошей форме, мы видим это по рейтингам, но представьте себе, что это огромная структура — 48 тысяч студентов, множество преподавателей и сотрудников. И сказать, что мы сейчас быстро его разовьем, будет лукавством. Поэтому, однозначно, будут точки роста, в которых мы должны достигать очень высоких результатов — в ядерных технологиях, в химии, в информационных технологиях, в информационной безопасности, в металлургии… Причем самые хорошие и сильные точки роста будут на стыках и, возможно, даже не двух тематик, а трех, как это идет в разных мировых университетах. Поэтому я считаю, что совершенно точно у нас есть новые подходы к точкам роста, и мы их будем обязательно использовать. И это будет вложено в новое изменение стратегии программного развития «Приоритет — 2030». И второе, конечно, меня очень интересуют вопросы внутренние: цифровизация, сервисы. Я сторонник того, чтобы студентам было комфортно. И мы этим занимались и в ИРИТ-РТФ…» — поделился Обабков. Про будущее гуманитариев Гуманитариям беспокоиться не о чем, уверяет Обабков Фото: Размик Закарян © URA.RU Илья Обабков заявил, что резких изменений в структуре Уральского гуманитарного института (УГИ) ждать не стоит, а само учебное заведение продолжат поддерживать. Ректор добавил, что «очень положительно» относится к гуманитариям. При этом некоторые структурные изменения возможны, но будут происходить только при участии дирекции института и с учетом мнения коллектива. «Я считаю, что у УГИ отличное будущее, я в них верю не меньше, чем в инженерные направления. <…> Это же большой университет, и наша задача удержать его в рамках полноценного университета, в котором все есть и все развивается. Он будет поддерживаться. Я уверен, что на стыке гуманитариев и инженеров еще и новые будут возникать лаборатории, исследования или треки в программах или даже в образовательных программах», — пояснил Обабков. Про бюджетные места Количество бюджетных мест в УрФУ будет варьироваться на уровне прошлых лет. Так, на 2025 год в учреждении их насчитывается более 9,6 тысячи. «Это ведь результат конкурса. Нам столько доверило государство. Я считаю, что это так примерно останется, но будет колебаться. Очень разные выпускники нужны. Мы это понимаем сейчас и с предприятиями работаем», — пояснил Обабков. Он добавил, что нынешнее число бюджетных мест вполне достаточно для вуза. Про стипендии Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. «[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков. Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор. Про то, когда УрФУ перейдет на новую систему образования Все изменения в работе вуза, обещает Обабков, будут плавными Фото: Илья Московец © URA.RU На новую систему образования, когда будет высшее базовое и специализированное, УрФУ, как и другие вузы страны, начнет переходить в 2026—2027 годы. Сейчас идет изучение опыта и его интерпретация. В мае 2023 года, по указу президента РФ Владимира Путина, в шести вузах страны был запущен пилотный проект по внедрению новой системы образования, она идет на смену введенной в 2003 году двухуровневой «болонской системе», когда идет подготовка студентов по программам бакалавриата и магистратуры. В 2026 году новую модель образования планируют запустить в тысяче вузов России. «У нас есть рабочая группа, которая сейчас оценила опыт экспериментальных университетов и занимается интерпретацией того, что происходит. Мы должны помогать министерству [высшего образования РФ] своими рекомендациями, видением. В частности, я считаю, что УрФУ достаточно силен в инженерной подготовке и может заявить унифицированное инженерное, профессиональное направление, что умеем, можем делать», — объяснил Обабков. Про кадровые перестановки Все отставки и назначения в вузе произойдут не раньше октября. «До октября месяца мы работаем все вместе прежней командой, ибо важнейшие события, связанные с выпуском студентов, защитой квалификационных работ и приемная кампании — надо быть осторожными. А дальше мы посмотрим, как сработаемся за эти четыре месяца. Возможно, у коллег есть свои мнения, куда переходить. Возможно, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять», — сказал Обабков. И добавил, что обязательно будет советоваться с наблюдательным советом вуза. Резкие решения здесь не нужны. Про иностранных студентов Подходы к адаптации иностранных студентов в УрФУ пересмотрят. Сейчас в вузе их насчитывается порядка пяти тысяч, и логично, что при таком количестве периодически возникают конфликтные ситуации, отмети Обабков. «Будет пересмотр адаптивных программ. Это положительный мировой опыт. У нас же с вами школьное образование было другим, плюс есть языковой барьер. Количество иностранных студентов будет подрастать. Но будут и более высокие требования, которые приведут к более высоким результатам студентов», — отметил Обабков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-директор радиофака Илья Обабков, занявший месяц назад пост ректора УрФУ им. Ельцина, дал первую пресс-конференцию. Он час общался с журналистами и пообещал, что такие встречи будут систематическими. Обабков рассказал, планируются для новые вузовские стройки, ждать ли повышения стипендий, стоит ли чего-то бояться гуманитариям и анонсировал кадровые перестановки — но не раньше октября. Главные заявления нового ректора — в сбойке URA.RU. Возле кампуса УрФУ в Новокольцовском в ближайшее время появятся продуктовые магазины, на отсутствие которых жалуются студенты. «Ребятам надо набраться терпения, мы над этим работаем. Сейчас форматы обсуждаются, потому что мнений от студентов очень много: [просят] дешевые магазины, магазины полуфабрикатов. А вопрос с питанием решен достаточно качественно: у нас заведена компания, которая обеспечивает студентов в общественном центре, большая столовая. Проект тоже будет развиваться, мы обязательно продумаем варианты снабжения таким готовым питанием», — пообещал Обабков. «Я считаю, что университет находится в хорошей форме, мы видим это по рейтингам, но представьте себе, что это огромная структура — 48 тысяч студентов, множество преподавателей и сотрудников. И сказать, что мы сейчас быстро его разовьем, будет лукавством. Поэтому, однозначно, будут точки роста, в которых мы должны достигать очень высоких результатов — в ядерных технологиях, в химии, в информационных технологиях, в информационной безопасности, в металлургии… Причем самые хорошие и сильные точки роста будут на стыках и, возможно, даже не двух тематик, а трех, как это идет в разных мировых университетах. Поэтому я считаю, что совершенно точно у нас есть новые подходы к точкам роста, и мы их будем обязательно использовать. И это будет вложено в новое изменение стратегии программного развития «Приоритет — 2030». И второе, конечно, меня очень интересуют вопросы внутренние: цифровизация, сервисы. Я сторонник того, чтобы студентам было комфортно. И мы этим занимались и в ИРИТ-РТФ…» — поделился Обабков. Илья Обабков заявил, что резких изменений в структуре Уральского гуманитарного института (УГИ) ждать не стоит, а само учебное заведение продолжат поддерживать. Ректор добавил, что «очень положительно» относится к гуманитариям. При этом некоторые структурные изменения возможны, но будут происходить только при участии дирекции института и с учетом мнения коллектива. «Я считаю, что у УГИ отличное будущее, я в них верю не меньше, чем в инженерные направления. <…> Это же большой университет, и наша задача удержать его в рамках полноценного университета, в котором все есть и все развивается. Он будет поддерживаться. Я уверен, что на стыке гуманитариев и инженеров еще и новые будут возникать лаборатории, исследования или треки в программах или даже в образовательных программах», — пояснил Обабков. Количество бюджетных мест в УрФУ будет варьироваться на уровне прошлых лет. Так, на 2025 год в учреждении их насчитывается более 9,6 тысячи. «Это ведь результат конкурса. Нам столько доверило государство. Я считаю, что это так примерно останется, но будет колебаться. Очень разные выпускники нужны. Мы это понимаем сейчас и с предприятиями работаем», — пояснил Обабков. Он добавил, что нынешнее число бюджетных мест вполне достаточно для вуза. Повышение стипендии в ближайшее время пока не входит в планы УрФУ. «[Только] если будет скачок и повышение прожиточного минимума, это же нагрузка на федеральный бюджет, это от них будет посыл, все равно сумма стипендиального фонда определяется сверху. У нас таких больших внутренних обсуждений пока нет», — сказал Обабков. Он отметил, что на данный момент в вузе есть немало разных стипендий, часть из которых гораздо выше прожиточного минимума. Например, именные, специальные, учрежденные президентом или правительством РФ, губернатором Свердловской области или какими-то компаниями. «Кто ж против большой стипендии? Лишь бы они [студенты] учились хорошо, а не тратили на развлекательные цели», — добавил ректор. На новую систему образования, когда будет высшее базовое и специализированное, УрФУ, как и другие вузы страны, начнет переходить в 2026—2027 годы. Сейчас идет изучение опыта и его интерпретация. В мае 2023 года, по указу президента РФ Владимира Путина, в шести вузах страны был запущен пилотный проект по внедрению новой системы образования, она идет на смену введенной в 2003 году двухуровневой «болонской системе», когда идет подготовка студентов по программам бакалавриата и магистратуры. В 2026 году новую модель образования планируют запустить в тысяче вузов России. «У нас есть рабочая группа, которая сейчас оценила опыт экспериментальных университетов и занимается интерпретацией того, что происходит. Мы должны помогать министерству [высшего образования РФ] своими рекомендациями, видением. В частности, я считаю, что УрФУ достаточно силен в инженерной подготовке и может заявить унифицированное инженерное, профессиональное направление, что умеем, можем делать», — объяснил Обабков. Все отставки и назначения в вузе произойдут не раньше октября. «До октября месяца мы работаем все вместе прежней командой, ибо важнейшие события, связанные с выпуском студентов, защитой квалификационных работ и приемная кампании — надо быть осторожными. А дальше мы посмотрим, как сработаемся за эти четыре месяца. Возможно, у коллег есть свои мнения, куда переходить. Возможно, у меня появится сформированное мнение, что надо усиливать и менять», — сказал Обабков. И добавил, что обязательно будет советоваться с наблюдательным советом вуза. Резкие решения здесь не нужны. Подходы к адаптации иностранных студентов в УрФУ пересмотрят. Сейчас в вузе их насчитывается порядка пяти тысяч, и логично, что при таком количестве периодически возникают конфликтные ситуации, отмети Обабков. «Будет пересмотр адаптивных программ. Это положительный мировой опыт. У нас же с вами школьное образование было другим, плюс есть языковой барьер. Количество иностранных студентов будет подрастать. Но будут и более высокие требования, которые приведут к более высоким результатам студентов», — отметил Обабков.