Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджик временно не работает
Аэропорт Геленджик временно не работает

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Причиной таких мер стало обеспечение безопасности полетов.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Точные сроки действия ограничений не называются.

Кроме того, сочинский аэропорт также временно приостановил часть своих операций в связи с введением дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданских авиаперевозок. Перевозчики уведомят пассажиров о всех изменениях в расписании и других возможных корректировках.

