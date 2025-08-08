Лукашенко хочет видеть Путина, Трампа и Зеленского в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности организовать трехсторонние переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Time.
«Лукашенко ... подтвердил готовность организовать трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского», — пишет Белта со ссылкой на интервью. По словам Лукашенко, проведение подобных встреч требует серьезной подготовки и не может быть спонтанным.
Глава Беларуси выразил убеждение, что Минск может стать площадкой для таких встреч — по его оценке, Путин поддержал бы идею переговоров в белорусской столице, а Трамп также был бы удовлетворен местом проведения. Вместе с тем Лукашенко обратил внимание на скептицизм журналиста относительно готовности Зеленского принять участие в переговорах в Минске и отметил, что белорусская сторона активно участвует в гуманитарных операциях между Россией и Украиной, в том числе организуя обмены пленными и телами погибших.
Ранее The New York Times сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен организовать трехсторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. По информации издания, два источника подтвердили, что Трамп планирует провести подобную встрече, передает RT.
