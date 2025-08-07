07 августа 2025

Бастрыкин вступился за ребенка из ХМАО, лишенного жизненно важного лекарства

Бастрыкин вступился за больную девочку из Сургута, лишенной терапии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о невыдаче лекарств ребенку-инвалиду из Сургута. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем telegram-канале.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО– Югре Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

По словам отца ребенка, его 10-летняя дочка нуждается в терапии, но жизненно необходимые лекарства ей не предоставляют. Суд также вынес решение в пользу ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением аварийного дома в Ханты-Мансийске на улице Мира. Здание, построенное в 1980 году, признано непригодным, однако мер к расселению жильцов так и не было принято.

{{author.id ? author.name : author.author}}
