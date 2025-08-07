Бастрыкин вступился за ребенка из ХМАО, лишенного жизненно важного лекарства

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о невыдаче лекарств ребенку-инвалиду из Сургута. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО– Югре Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
По словам отца ребенка, его 10-летняя дочка нуждается в терапии, но жизненно необходимые лекарства ей не предоставляют. Суд также вынес решение в пользу ребенка.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением аварийного дома в Ханты-Мансийске на улице Мира. Здание, построенное в 1980 году, признано непригодным, однако мер к расселению жильцов так и не было принято.
