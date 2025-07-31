31 июля 2025

Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийным домом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Начата процессуальная проверка
Начата процессуальная проверка Фото:

На улице Мира в Ханты-Мансийске разрушается многоквартирный дом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль.

«На протяжении длительного времени здание, 1980 года постройки, находится в непригодном состоянии... В декабре прошлого года строение признано аварийным, однако мер к расселению жильцов не принимается», — написано в telegram-канале ведомства.

Хотя жилье давно признано аварийным, новое жилье горожанам всё еще не предоставлено. В Югре начата процессуальная проверка. Ранее Бастрыкину доложили о проверке сообщения об избиении ребенка с инвалидностью в Нижневартовске (ХМАО).

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На улице Мира в Ханты-Мансийске разрушается многоквартирный дом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль. «На протяжении длительного времени здание, 1980 года постройки, находится в непригодном состоянии... В декабре прошлого года строение признано аварийным, однако мер к расселению жильцов не принимается», — написано в telegram-канале ведомства. Хотя жилье давно признано аварийным, новое жилье горожанам всё еще не предоставлено. В Югре начата процессуальная проверка. Ранее Бастрыкину доложили о проверке сообщения об избиении ребенка с инвалидностью в Нижневартовске (ХМАО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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