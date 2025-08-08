Названа предполагаемая дата встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут встретиться 11 августа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники. По данным канала, одной из рассматриваемых площадок для переговоров был Рим.
В то же время источник ТАСС рассказал, что встреча президентов России и США не состоится в Европе. По словам собеседника агентства, среди возможных вариантов проведения саммита назывались страны Ближнего Востока. Окончательное решение о месте переговоров пока не принято.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута договоренность о проведении в ближайшем будущем встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Инициатива организации двусторонних переговоров исходила от американской стороны, и обе стороны приступили к детальной проработке подготовки предстоящего саммита, передает RT.
