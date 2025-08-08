Названа предполагаемая дата встречи Путина и Трампа

Fox News: Путин и Трамп могут встретиться 11 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа
Встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут встретиться 11 августа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники. По данным канала, одной из рассматриваемых площадок для переговоров был Рим.

В то же время источник ТАСС рассказал, что встреча президентов России и США не состоится в Европе. По словам собеседника агентства, среди возможных вариантов проведения саммита назывались страны Ближнего Востока. Окончательное решение о месте переговоров пока не принято.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута договоренность о проведении в ближайшем будущем встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Инициатива организации двусторонних переговоров исходила от американской стороны, и обе стороны приступили к детальной проработке подготовки предстоящего саммита, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут встретиться 11 августа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники. По данным канала, одной из рассматриваемых площадок для переговоров был Рим. В то же время источник ТАСС рассказал, что встреча президентов России и США не состоится в Европе. По словам собеседника агентства, среди возможных вариантов проведения саммита назывались страны Ближнего Востока. Окончательное решение о месте переговоров пока не принято. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута договоренность о проведении в ближайшем будущем встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Инициатива организации двусторонних переговоров исходила от американской стороны, и обе стороны приступили к детальной проработке подготовки предстоящего саммита, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...