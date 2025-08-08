Слава каждый год приезжает с туром в Тюмень
В Тюмени 22 октября выступит певица Слава. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«Концерты в Тюмени, поп, эстрада. Певица Слава. Это не просто тур, а настоящая музыкальная биографическая книга, посвященная 25-летию артистки на сцене. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки. Концерт 22 октября», — указано в афише.
Ранее агренство псиало о том, что в Тюмени выступит любмая группа Владимира Путина. Концерт группы «Любэ» запланирвоан на 14 ноября.
