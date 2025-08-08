В Тюмени выступит певица Слава

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слава каждый год приезжает с туром в Тюмень
Слава каждый год приезжает с туром в Тюмень Фото:

В Тюмени 22 октября выступит певица Слава. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Концерты в Тюмени, поп, эстрада. Певица Слава. Это не просто тур, а настоящая музыкальная биографическая книга, посвященная 25-летию артистки на сцене. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки. Концерт 22 октября», — указано в афише.

Ранее агренство псиало о том, что в Тюмени выступит любмая группа Владимира Путина. Концерт группы «Любэ» запланирвоан на 14 ноября. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 22 октября выступит певица Слава. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Концерты в Тюмени, поп, эстрада. Певица Слава. Это не просто тур, а настоящая музыкальная биографическая книга, посвященная 25-летию артистки на сцене. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки. Концерт 22 октября», — указано в афише. Ранее агренство псиало о том, что в Тюмени выступит любмая группа Владимира Путина. Концерт группы «Любэ» запланирвоан на 14 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...