Что будет с российской военной базой в Армении после подписания мирного договора

Армения не откажется от 102-й российской военной базы в городе Гюмри после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом в интервью URA.RU сообщил заведующий кафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.
«В ближайшее время Армения вряд ли начнет требовать вывода нашей военной базы из Гюмри — договор заключен до 2044 года. Более того, Россия сама еще подумает, нужна ей там база или нет. Ошибочно думать, что наличие военной базы в регионе автоматически гарантирует защиту интересов. Значительная часть военнослужащих — это граждане Армении, заключившие контракт с Минобороны РФ, или этнические армяне с российскими паспортами. А значит, неизвестно, как они себя поведут в случае какого-нибудь конфликта», — сообщил Ниязов.
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети заявил, что 8 августа в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Он добавил, что Соединенные Штаты подпишут еще ряд документов с каждой из сторон, чтобы «совместно развивать экономические возможности». Речь в том числе идет о создании «Моста Трампа» — открытие Зангезурского коридора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.