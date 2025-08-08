Политолог оценил риски появления военной базы США в Армении и Азербайджане

США не будут создавать военные базы в Армении и Азербайджане, которые планируют заключить мирное соглашение в Вашингтоне. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий кафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.
«США к ним даже не полезут. Штаты, наоборот, сокращают свое военное присутствие в мире, за исключением некоторых регионов, потому что начали заниматься преимущественно экономическими проблемами внутри страны. Создание военной базы — это очень затратное дело, они не будут этим заниматься», — сообщил Ниязов.
Ожидается, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор уже в ближайшее время. Накануне президент США Дональд Трамп в своей социальной сети заявил, что это произойдет в Белом доме уже 8 августа. Также Трамп ожидает подписания еще ряда совместных документов.
