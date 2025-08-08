При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 10 человек

В Нальчике 10 человек получили травмы в результате аварии на канатной дороге, которая произошла 8 августа. Об этом сообщили представители оперативных служб региона.

«10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на источник в оперслужбах.

Ранее в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что в курортной части Нальчика зафиксирован инцидент с обрывом канатно-кресельной дороги. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные и экстренные службы.

