При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 10 человек

В Нальчике 10 человек получили травмы в результате аварии на канатной дороге, которая произошла 8 августа. Об этом сообщили представители оперативных служб региона.
«10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на источник в оперслужбах.
Ранее в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что в курортной части Нальчика зафиксирован инцидент с обрывом канатно-кресельной дороги. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные и экстренные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.