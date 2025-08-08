Белый дом назвал предварительную дату встречи Путина и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.
«Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина намечен на конец следующей недели», — передает слова представителя News Sky. Кроме этого, отмечается, что точное место проведения саммита еще не определено, но рассматриваются варианты в Объединенных Арабских Эмиратах, Венгрии, Швейцарии и Риме.
Ранее телеканал Fox News писал о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться 11 августа. Как сообщает телеканал, в качестве одного из возможных мест проведения переговоров рассматривался Рим. Вместе с тем по информации ТАСС, среди вероятных площадок для саммита обсуждались государства Ближнего Востока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.