Белый дом назвал предварительную дату встречи Путина и Трампа

Белый дом: встреча Путина и Трампа запланирована на конец следующей недели
В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина
В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

«Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина намечен на конец следующей недели», — передает слова представителя News Sky. Кроме этого, отмечается, что точное место проведения саммита еще не определено, но рассматриваются варианты в Объединенных Арабских Эмиратах, Венгрии, Швейцарии и Риме.

Ранее телеканал Fox News писал о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться 11 августа. Как сообщает телеканал, в качестве одного из возможных мест проведения переговоров рассматривался Рим. Вместе с тем по информации ТАСС, среди вероятных площадок для саммита обсуждались государства Ближнего Востока.

