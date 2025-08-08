Сочи отбивает атаку БПЛА

В результате атаки дронов нет пострадавших
В результате атаки дронов нет пострадавших

В Сочи системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. В результате налета дронов повреждено окно в многоквартирном доме в микрорайоне Дагомыс. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает мэр города Андрей Прошунин в своем telegram-канале.

«Все службы в максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасность», — сообщил глава города.

Власти города обратились к жителям и гостям Сочи с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Особое внимание уделяется районам, расположенным у береговой линии: жителям рекомендовано не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон до получения официальных инструкций.

Ранее в Сочи уже фиксировались атаки беспилотников, в связи с чем системы ПВО были приведены в готовность, а работа аэропорта временно приостанавливалась для обеспечения безопасности. Власти города неоднократно обращались к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности, не публиковать в соцсетях информацию о работе спецслужб и оставаться в помещениях, особенно в районах у береговой линии.

