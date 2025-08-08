Barents Observer: Россия испытает ракету «Буревестник» в «ближайшие дни»

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» может быть испытана в ближайшие дни в районе архипелага Шпицберген. Об этом сообщает норвежское издание The Barents Observer.
«Военные закрыли воздушное пространство в зоне протяженностью 500 км вдоль западного побережья архипелага с 7 по 12 августа», — говорится в материале The Barents Observer. Никаких официальных данных издание не приводит.
В публикации отмечается, что ранее аналогичные меры по ограничению полетов предпринимались в связи с проведением ракетных испытаний на Новой Земле. По мнению авторов, временное закрытие воздушного пространства может указывать на подготовку к запуску ракеты «Буревестник», способной преодолевать межконтинентальные расстояния и оснащенной ядерной энергетической установкой.
