Обрыв канатной дороги в Нальчике зафиксировали камеры видеонаблюдения
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео. Кадры есть в распоряжении редакции.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в ближайшие лечебные учреждения.
Предварительно, причиной обрыва стал износ троса. Поисково-спасательные работы уже завершились. Что известно о происшествии и туристах, которые были на канатной дороге в этот момент, — в материале URA.RU.
