08 августа 2025

Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрыв канатной дороги в Нальчике зафиксировали камеры видеонаблюдения
Обрыв канатной дороги в Нальчике зафиксировали камеры видеонаблюдения Фото:

Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео. Кадры есть в распоряжении редакции.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в ближайшие лечебные учреждения.

Предварительно, причиной обрыва стал износ троса. Поисково-спасательные работы уже завершились. Что известно о происшествии и туристах, которые были на канатной дороге в этот момент, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео. Кадры есть в распоряжении редакции. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили их в ближайшие лечебные учреждения. Предварительно, причиной обрыва стал износ троса. Поисково-спасательные работы уже завершились. Что известно о происшествии и туристах, которые были на канатной дороге в этот момент, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...