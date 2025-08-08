08 августа 2025

Самооценку владельцев челябинских отелей и баз отдыха отметили в Москве

Челябинская область вошла в топ-10 регионов по классификации гостиниц
© Служба новостей «URA.RU»
Отели и базы отдыха региона отметили за активное прохождение обязательной классификации
Отели и базы отдыха региона отметили за активное прохождение обязательной классификации

Челябинская область вошла в десятку российских регионов по итогам обязательной классификации гостиниц. Соответствующая информация прозвучала на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова с представителями региональных властей. Об этом сообщается в профильном telegram-канале ведомства.

Челябинская область наряду с Республикой Алтай, Калининградской, Астраханской и Нижегородской областями, Алтайским краем, Татарстаном, Москвой, Самарской и Свердловской областями стала одним из лидеров по числу гостиниц и отелей, успешно прошедших обязательную классификацию. Эта процедура позволяет повысить качество услуг и прозрачность работы отрасли.

До 1 сентября 2025 года все владельцы отелей, гостиниц, кемпингов и баз отдыха должны пройти процедуру самооценки и внести сведения в реестр. С 6 сентября за отсутствие информации в реестре или за недостоверные данные на сайтах-агрегаторах начнут действовать штрафы. При этом размещение рекламы и публикация информации о гостиницах на онлайн-площадках будет запрещено.

Как сообщало URA.RU ранее, туристы со всей России стали чаще выбирать Челябинск для своих поездок. Доля бронирований этим летом выросла на 12% к уровню прошлого года.

© Служба новостей «URA.RU»
