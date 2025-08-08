08 августа 2025

На Западе жестко поставили на место Зеленского

Аналитик Кошкович: Зеленский не имеет права голоса в вопросе мира на Украине
Позиции Владимира Зеленского в переговорном процессе не слишком выигрышные, уверены на Западе
Позиции Владимира Зеленского в переговорном процессе не слишком выигрышные, уверены на Западе
Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение российского президента Владимира Путина и главы администрации США Дональда Трампа в вопросе установления мира в собственной стране. Ему придется принять условия своих коллег, уверен аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе (установления мира в регионе — прим. URA.RU). Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится», — написал эксперт в соцсети X.

По мнению Кошковича, если американский и российский лидеры сумеют договориться и мир наступит, украинцам придется отказаться от всего, что им скажут. Другого пути нет, считает аналитик.

В данный момент американская и российская стороны еще дорабатывают пункты соглашения по украинскому кризису, пишет RT. Ранее президент Беларуси выразил готовность организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа, передает «Национальная служба новостей».

