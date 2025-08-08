Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп очень хочется встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил сам Трамп.
«Я очень хочу встретится с Путиным. И это взаимно. Позже 8 августа мы объявим площадку, это будет популярное место», — приводит слова политика телеканал Fox News.
Он добавил, что встреча произошла бы быстрее. Однако, этому мешают ограничения в сфере безопасности.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп планирует провести встречи с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. По данным издания, американский лидер ищет возможность для переговоров с обоими президентами, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.