08 августа 2025

Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным

Трамп подтвердил встречу с Путиным
Трамп заявил, что очень хочет встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп очень хочется встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил сам Трамп. 

«Я очень хочу встретится с Путиным. И это взаимно. Позже 8 августа мы объявим площадку, это будет популярное место», — приводит слова политика телеканал Fox News.

Он добавил, что встреча произошла бы быстрее. Однако, этому мешают ограничения в сфере безопасности. 

Ранее газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп планирует провести встречи с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. По данным издания, американский лидер ищет возможность для переговоров с обоими президентами, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки.

