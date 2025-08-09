Врачи Сургута спасли жизнь пациенту из отдаленного села ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину доставили в Сургут на санитарном вертолете из отдаленного ямальского села
Мужчину доставили в Сургут на санитарном вертолете из отдаленного ямальского села Фото:

Врачи сургутского кардиоцентра (ХМАО) спасли жизнь 38-летнему жителю села Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, который был доставлен в медучреждение в критическом состоянии с тяжелым пороком сердца. Об этом сообщил глава югорского депздрава Роман Паськов.

Пациент поступил без сознания, с отеком легких и признаками тяжелой сердечной недостаточности. «Первым шагом к спасению стала телемедицинская консультация „врач–врач“ между ямальскими коллегами и референс-центром окружного кардиодиспансера. Именно такое оперативное профессиональное взаимодействие двух регионов позволило быстро согласовать тактику помощи и принять решение о переводе», — отметил Паськов в своем telegram-канале.

Пациента экстренно доставили в Сургут санитарным вертолетом. Там его уже ждала команда специалистов: кардиохирурги, реаниматологи, операционные и анестезиологические бригады. Медики провели операцию по замене митрального клапана с сохранением всех подклапанных структур, что позволило сохранить функцию левого желудочка. Также была выполнена коррекция аортального клапана. После сложного восстановления, включавшего две недели в реанимации и переход с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, мужчина вернулся домой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи сургутского кардиоцентра (ХМАО) спасли жизнь 38-летнему жителю села Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, который был доставлен в медучреждение в критическом состоянии с тяжелым пороком сердца. Об этом сообщил глава югорского депздрава Роман Паськов. Пациент поступил без сознания, с отеком легких и признаками тяжелой сердечной недостаточности. «Первым шагом к спасению стала телемедицинская консультация „врач–врач“ между ямальскими коллегами и референс-центром окружного кардиодиспансера. Именно такое оперативное профессиональное взаимодействие двух регионов позволило быстро согласовать тактику помощи и принять решение о переводе», — отметил Паськов в своем telegram-канале. Пациента экстренно доставили в Сургут санитарным вертолетом. Там его уже ждала команда специалистов: кардиохирурги, реаниматологи, операционные и анестезиологические бригады. Медики провели операцию по замене митрального клапана с сохранением всех подклапанных структур, что позволило сохранить функцию левого желудочка. Также была выполнена коррекция аортального клапана. После сложного восстановления, включавшего две недели в реанимации и переход с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, мужчина вернулся домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...