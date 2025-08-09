Врачи Сургута спасли жизнь пациенту из отдаленного села ЯНАО

Врачи сургутского кардиоцентра (ХМАО) спасли жизнь 38-летнему жителю села Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, который был доставлен в медучреждение в критическом состоянии с тяжелым пороком сердца. Об этом сообщил глава югорского депздрава Роман Паськов.
Пациент поступил без сознания, с отеком легких и признаками тяжелой сердечной недостаточности. «Первым шагом к спасению стала телемедицинская консультация „врач–врач“ между ямальскими коллегами и референс-центром окружного кардиодиспансера. Именно такое оперативное профессиональное взаимодействие двух регионов позволило быстро согласовать тактику помощи и принять решение о переводе», — отметил Паськов в своем telegram-канале.
Пациента экстренно доставили в Сургут санитарным вертолетом. Там его уже ждала команда специалистов: кардиохирурги, реаниматологи, операционные и анестезиологические бригады. Медики провели операцию по замене митрального клапана с сохранением всех подклапанных структур, что позволило сохранить функцию левого желудочка. Также была выполнена коррекция аортального клапана. После сложного восстановления, включавшего две недели в реанимации и переход с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, мужчина вернулся домой.
