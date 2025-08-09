Дачникам в России объяснили, какие растения нельзя выращивать на участке

Владельцы дачных участков в России могут быть привлечены к уголовной ответственности за выращивание десяти и более кустов могильника (гармалы обыкновенной), сообщают СМИ со ссылкой на документ Правительства РФ. Новое постановление внесло гармалу, а также ипомею трехцветную и турбину щитковидную в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
«Крупным размером будет считаться культивирование от 10 растений, а особо крупным — от 100 растений. В первом случае это может повлечь ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. А незаконное культивирование в особо крупном размере наказывается лишением свободы до восьми лет», — уточняется в правительственном документе. Данные передает РИА Новости.
Если на участке обнаружат меньше десяти кустов могильника, владельцу грозит административная ответственность согласно статье 10.5.1 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток; для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей. В документе также поясняется, что гармала обыкновенная — дикорастущее многолетнее растение, встречающееся в России, все части которого ядовиты и содержат алкалоиды.
Ранее аналогичные меры ответственности были введены за выращивание на участках мака, содержащего наркотические вещества: за культивирование более 10 растений наступает уголовная ответственность по статье 231 УК РФ, предусматривающая штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Также с июля 2025 года россиян начали штрафовать за наличие борщевика на частных землях, что подчеркивает ужесточение контроля за опасными и запрещенными растениями.
