Садоводам назвали растение, за которое можно сесть в тюрьму

За выращивание на участке более десяти видов мака, содержащих наркотические вещества, владельцу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Об этом сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
«Если культивирование было в крупном размере (от 10 растений), наступает уже уголовная ответственность (статья 231 УК РФ)», — пояснил Рыбченко. Его слова приводит агентство «Прайм». Он уточнил, что в данном случае наказание может включать штраф в размере до 300 тысяч рублей либо в сумме дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, а также ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Эксперт отметил, что даже небольшое количество запрещенного растения может повлечь административное наказание, однако при крупном размере посадок ответственность ужесточается. Владельцам дачных участков рекомендовано внимательно следить за растениями на своей территории.
Ранее юрист Тимур Харди напомнил, что с 12 июля 2025 года россиянам грозят штрафы за наличие борщевика на частных участках. Он сообщил, что размер штрафа варьируется в зависимости от региона и может достигать пяти тысяч рублей. В Московской области уже установлен фиксированный штраф в размере пяти тысяч рублей.
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