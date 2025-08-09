Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов сотни человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего из списка исключили 330 человек
Всего из списка исключили 330 человек Фото:

Росфинмониторинг за первое полугодие 2025 года исключил из перечня террористов и экстремистов более 300 человек. Об этом следует из данных ведомства.

«За первое полугодие 2025 года из перечня исключено более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 физических лица», — передает слова Росфинмониторинга РИА Новости.

Включение в перечень террористов и экстремистов ограничивает для граждан и организаций ряд прав и свобод. В частности, им запрещается взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, участвовать в организации массовых мероприятий и избирательных компаниях. Кроме того, лица из этого списка не могут пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, выплате заработной платы и возмещению ущерба.

Вопросы, связанные с перечнем экстремистов и террористов, стали актуальны после принятия закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в 2025 году. Тогда же Минюст РФ обновил реестр запрещенных материалов, а доступ к нему временно ограничивался из-за повышенного интереса пользователей. Власти подчеркивают, что использование заблокированных ресурсов не наказывается, если не происходит распространения экстремистского контента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг за первое полугодие 2025 года исключил из перечня террористов и экстремистов более 300 человек. Об этом следует из данных ведомства. «За первое полугодие 2025 года из перечня исключено более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 физических лица», — передает слова Росфинмониторинга РИА Новости. Включение в перечень террористов и экстремистов ограничивает для граждан и организаций ряд прав и свобод. В частности, им запрещается взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, участвовать в организации массовых мероприятий и избирательных компаниях. Кроме того, лица из этого списка не могут пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, выплате заработной платы и возмещению ущерба. Вопросы, связанные с перечнем экстремистов и террористов, стали актуальны после принятия закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в 2025 году. Тогда же Минюст РФ обновил реестр запрещенных материалов, а доступ к нему временно ограничивался из-за повышенного интереса пользователей. Власти подчеркивают, что использование заблокированных ресурсов не наказывается, если не происходит распространения экстремистского контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...