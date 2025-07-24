В Госдуме разрешили россиянам пользоваться VPN и Instagram*

Россияне могут продолжать пользоваться Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной), а также VPN, однако не рекомендуется целенаправленно обращаться к материалам, признанным экстремистскими и внесенным в реестр Минюста. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Можно продолжать использовать Instagram, Facebook, можно продолжать использовать VPN, но не стоит специально злонамеренно подпитываться экстремистской идеологией из того списка материалов, о котором я сказал», — подчеркнул Боярский. Его слова приводит РИА Новости.
Согласно закону, штраф за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете составляет от трех до пяти тысяч рублей. За рекламу средств обхода блокировок, включая VPN, предусмотрено наказание до 500 тысяч рублей. Как ранее пояснял сенатор Артем Шейкин, пользователей не планируют штрафовать за сам факт входа на заблокированные сайты или открытие страниц с экстремистским контентом, если такой материал не распространяется и не сохраняется. Реестр экстремистских материалов ведет Минюст РФ, а Роскомнадзор блокирует страницы с запрещенной информацией.
Ранее после принятия закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN официальный сайт Минюста РФ, где размещен реестр запрещенных материалов, стал недоступен из-за технических работ. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина связывала это с попытками пользователей ознакомиться со списком экстремистских материалов, который насчитывает 536 страниц.
*Instagram запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России
**Facebook запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России
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