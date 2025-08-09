Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, участвующее в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявило о значительных потерях в рядах украинской бригады «Хартия». Об этом сами наемники сообщили в соцсетях.
«Там большие потери, которые они [представители „Хартии“] не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивают мексиканские наемники, отвечая на вопросов подписчиков, почему не стоит вступать в данное украинское подразделение. Слова мексиканцев передает РИА Новости на основе анализа сообщений в соцсетях.
Месяц назад также сообщалось о потерях украинских сил в Харьковской области, передает деловая газета «Взгляд» Среди военных, кто потерпел поражение, называли бойцов из подразделения «Хартия».
Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что киевские власти используют иностранных наемников в качестве живой силы в зоне СВО. В интервью различные наемники признавали, что уровень координации между ними и украинскими военными низкий, а интенсивность боевых столкновений значительно превосходит опыт, полученный ими в других горячих точках, таких как Афганистан и Ближний Восток.
