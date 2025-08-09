Жители Харьковской области стали продавать жилье за бесценок

Жители приграничных районов Харьковской области массово распродают жилье по заниженным ценам на фоне продвижения российской армии на линии фронта. Об этом свидетельствуют объявления о продаже недвижимости в регионе.
«Так, в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира обойдётся в 165 тысяч гривен (319 тысяч рублей), а в селе Высочиновка двухкомнатная квартира обойдется в 330,6 тысяч гривен (638 тысяч рублей)», — отмечают журналисты РИА Новости, ссылаясь на соответствующие объявления в интернете. В целом количество предложений на рынке жилья в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах заметно снизилось.
Как уточняет агентство, жилье вблизи линии соприкосновения практически не продается, и реальный выбор есть лишь на расстоянии от 10 километров от Волчанска. Также сообщается, что в Купянском районе в селе Великий Бурлук однокомнатную квартиру можно приобрести за 7 тысяч долларов (558 тысяч рублей), а в поселке городского типа Боровая аналогичное жилье продают за 6,5 тысячи долларов (518,8 тысяч рублей).
Волчанск остается одним из ключевых оборонительных пунктов украинской армии на востоке области. Потеря контроля над этим городом может существенно осложнить логистику для ВСУ в регионе. Ранее военные эксперты отмечали, что взятие Волчанска позволит ВС РФ сократить расстояние до Харькова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.