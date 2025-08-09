Bloomberg вскрыл резкую смену позиции Зеленского по миру с Россией

Американские журналисты обратили внимание на резкую смену позиции украинского президента Владимира Зеленского по поводу территорий. Если еще недавно тот давал понять, что не согласен на территориальные уступки, то сейчас он готов работать над мирным соглашением с Россией и США, о чем также сказал американский лидер Дональд Трамп. Об этом информирует Bloomberg.
«Ранее украинский лидер [Зеленский] заявлял, что не готов уступать ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации за разрушения. <...> Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения», — передают журналисты. Сам Трамп также отмечал, что стороны близки к соглашению, как никогда. Авторы материала отмечают, что с большой вероятностью Зеленскому придется смириться с потерей ряда территорий.
Также на уступки Киева намекает и тот факт, что Зеленского не позвали на переговоры Трампа с российским президентом, которые пройдут на территории Аляски 15 августа. Президент США также заявлял, что вскоре Зеленскому придется подписать определенные документы, для которых потребуется одобрение Рады. Россия еще осенью 2022 года провела референдум в результате которого Донбасс, а также Херсонская и Запорожская область стали частью РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.