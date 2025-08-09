США готовы сотрудничать с Арменией для развития коридора с Азербайджаном

США и Армения договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития транзитного коридора между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Армения также создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — заявил Трамп, подчеркивая долгосрочный характер соглашения. Прямая трансляция велась на сайте Белого дома.
Трамп отметил, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры и проявляют большой интерес к выходу на рынки этих двух государств. По его словам, ожидается значительный приток инвестиций, что положительно скажется на экономике всех трех стран. «Это очень благоприятная новость для будущего всего региона», — подчеркнул он.
До этого в США прошла встреча Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ее итогом стала подписанная декларация о мире. В ней отмечается, что ранее воющие страны отказываются от применения силы, а все споры решаются исключительно через дипломатию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.