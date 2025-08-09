США готовы сотрудничать с Арменией для развития коридора с Азербайджаном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп принял в Белом доме Алиева и Пашиняна
Трамп принял в Белом доме Алиева и Пашиняна Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

США и Армения договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития транзитного коридора между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Армения также создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — заявил Трамп, подчеркивая долгосрочный характер соглашения. Прямая трансляция велась на сайте Белого дома. 

Трамп отметил, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры и проявляют большой интерес к выходу на рынки этих двух государств. По его словам, ожидается значительный приток инвестиций, что положительно скажется на экономике всех трех стран. «Это очень благоприятная новость для будущего всего региона», — подчеркнул он.

До этого в США прошла встреча Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ее итогом стала подписанная декларация о мире. В ней отмечается, что ранее воющие страны отказываются от применения силы, а все споры решаются исключительно через дипломатию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Армения договорились о стратегическом партнерстве в сфере развития транзитного коридора между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Армения также создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — заявил Трамп, подчеркивая долгосрочный характер соглашения. Прямая трансляция велась на сайте Белого дома.  Трамп отметил, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры и проявляют большой интерес к выходу на рынки этих двух государств. По его словам, ожидается значительный приток инвестиций, что положительно скажется на экономике всех трех стран. «Это очень благоприятная новость для будущего всего региона», — подчеркнул он. До этого в США прошла встреча Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ее итогом стала подписанная декларация о мире. В ней отмечается, что ранее воющие страны отказываются от применения силы, а все споры решаются исключительно через дипломатию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...