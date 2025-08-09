В Саратове временно закрыли аэропорт

Аэропорт Саратова ограничил перелеты
Аэропорт Саратова ограничил перелеты Фото:

В аэропорту Саратов (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили представители Росавиации в своем telegram-канале.

Этой ночью также вводились ограничения на перелеты в аэропорту Калуги. Они были сняты спустя два часа. 

