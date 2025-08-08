Девочка-подросток погибла в ДТП с лосем в Челябинской области

В Челябинской области на дороге Касли — Красноуфимск автомобиль «Рено Лагуна» сбил лося. В результате погибла 17-летняя пассажирка. Еще двое доставлены в больницу. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 81-м километре автодороги Касли — Красноуфимск 23-летний водитель автомобиля „Рено Лагуна“ совершил наезд на лося и после этого съехал в правый кювет. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Еще двое пассажиров — мужчины 2003 и 2015 годов рождения — получили травмы различной степени тяжести. Скорая доставила их в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Как URA.RU писало ранее, утром 9 августа на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан столкнулись две «Лады Калина». Оба водителя погибли.
