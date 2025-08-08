08 августа 2025

Два водителя погибли в лобовой аварии в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла на автодороге Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан
Авария произошла на автодороге Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан Фото:

Два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей «Лада Калина» на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан утром 9 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по  региону.

«Один автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с другим таким же автомобилем. В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм», — рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла в пять утра. Одна из машин выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Обгон в этом месте разрешен. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей «Лада Калина» на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан утром 9 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по  региону . «Один автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с другим таким же автомобилем. В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм», — рассказали в Госавтоинспекции. Авария произошла в пять утра. Одна из машин выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Обгон в этом месте разрешен. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...