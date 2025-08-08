Два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей «Лада Калина» на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан утром 9 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Один автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с другим таким же автомобилем. В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия от полученных травм», — рассказали в Госавтоинспекции.
Авария произошла в пять утра. Одна из машин выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Обгон в этом месте разрешен. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
