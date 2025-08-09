ВСУ попытались атаковать Подмосковье и Орловскую область

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 97 дронов ВСУ над Россией
ВСУ запустили под сотню дронов по РФ в ночь на 9 августа
ВСУ запустили под сотню дронов по РФ в ночь на 9 августа

Российские средства ПВО в ночь на 9 августа перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над различными регионами страны. Среди них — Московская область, а также Орловская. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Атаки фиксировались с 22:41 до 5:05 по московскому времени, инциденты произошли в десятках населенных пунктов, среди которых — Подмосковье и Орловская область. 

Наибольшее количество дронов было уничтожено в Курской области — 28 аппаратов. По 13 беспилотников сбили над Брянской и Калужской областями, еще 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях обнаружили восемь дронов. Также семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, еще пять — в Краснодарском крае. Также по одному дрону уничтожили в Крыму, Московской и Липецкой областях. В Ростовской области сбито два беспилотника. URA.RU вело онлайн-трансляцию ночной атаки ВСУ.

