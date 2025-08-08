Россию атаковали БПЛА: в Сочи эвакуируют людей с пляжей, под Калугой сбили 13 дронов

В Сочи эвакуировали пляж на фоне атаки БПЛА
Сочи атаковали БПЛА
Сочи атаковали БПЛА Фото:

Несколько регионов России атаковали украинские беспилотники. Под угрозой оказалась Калужская область: там ПВО отразили налет 13 БПЛА. А в Сочи граждан попросили покинуть пляжные территории. Также гостей ледового дворца «Айсберг» в Сирусе эвакуировали из соображений безопасности. Там должен был состояться концерт певца Akon. Эвакуация проходит спокойно, о разрушениях или пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляция отражения атаки. 

22:51 В Сочи был объявлен сигнал беспилотной опасности, в связи с чем гостей и жителей города призвали покинуть пляжные территории и проследовать в укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

22:53 Гостей ледового дворца «Айсберг» в Сирусе эвакуировали из соображений безопасности. Там должен был состояться концерт певца Akon, передает Mash.

22:54 В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города. Поступило также сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет.

