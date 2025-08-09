Гигантское белое облако образовалось после взрыва на заводе в Башкирии. Видео

В Башкирии прогремел взрыв
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

В Стерлитамаке над территорией завода «Каустик» АО «Башкирская содовая компания», где прогремел взрыв, в небо поднялось белое облако. Об этом сообщил telegram-канал «Стерлитамак».

«В Стерлитамаке на улице Техническая, на территории производственной площадки „Каустик“ АО „Башкирская содовая компания“, произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании. Горения не последовало», — сообщил telegram-канал. Пострадали 16 человек. 

По данным источника, несколько рабочих оказались под завалами. Уточняется, что девять человек были извлечены из-под обломков и доставлены в больницы города. Всего из опасной зоны эвакуировали 23 сотрудника.

Специалисты также держат на контроле качество воздуха в районе происшествия. Окончательные причины инцидента и точные последствия для персонала предприятия уточняются.

