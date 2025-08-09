CBS: Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая намечена на 15 августа на Аляске. Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и что все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», — приводит слова источника американский телеканал.
Встреча Путина и Трампа станет первой за долгое время двусторонней встречей лидеров России и США на американской территории. Главной темой переговоров объявлено обсуждение мирного урегулирования на Украине. Трамп ранее говорил, что на переговорах может обсуждаться взаимный обмен территориями РФ и Украины.
В Москве подтвердили дату и место проведения саммита. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что выбор пал на Аляску из-за ее географической близости к России: делегации обеих стран смогут добраться туда прямым перелетом через Берингов пролив. Ушаков также отметил, что подготовка к встрече будет проходить в интенсивном режиме и может оказаться непростой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.