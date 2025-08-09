В больницу Стерлитамака доставлены 25 пострадавших при взрыве на заводе

В результате взрыва газовоздушной смеси на одном из крупнейших промышленных предприятий Стерлитамака (Республика Башкортостан) в больницы были доставлены 25 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
«В городскую больницу Стерлитамака доставлены 25 пострадавших. На месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей, в их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», — рассказал Рахматуллин. О состоянии пострадавших он сообщил в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. СК начал проверку по факту взрыва на предприятии в Стерлитамаке. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП.
