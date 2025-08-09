В Стерлитамаке (Башкортостан) произошел взрыв газовоздушной смеси на производственной площадке «Каустик» предприятия «Башкирская содовая компания». По данным Минздрава по региону, пострадали 25 человек. На месте работают экстренные службы.
Само предприятие является крупнейшим в регионе. Оно единственное в России, кто занимается созданием таких продуктов, как терефталоилхлорид, аноды с рутениево-иридиевым покрытием и катионный полиэлектролитный флокулянт. URA.RU кратко расписывает историю предприятия в отдельном материале.
Рождение содовой отрасли в Башкирии: почему предприятие появилось в Стерлитамаке
В 30-е годы XX века в Советском Союзе возникла острая необходимость в кальцинированной соде и цементе, что стало основой для разработки заводов. Самым перспективным регионом была выбрана Башкирия. В 1936 году геологоразведчики обнаружили огромные запасы известняка в стерлитамакских горах Шиханы, а также залежи каменной соли в районе Ишимбая, что обеспечило сырье для производства соды. Наличие реки Белой с достаточным количеством водных ресурсов способствовало строительству промышленного предприятия в Стерлитамаке.
Строительство Стерлитамакского содового завода
Площадка для строительства Стерлитамакского содового завода была выбрана в 1939 году, и в 1941 году начались работы по его строительству. В марте 1945 года была получена первая партия каустической соды, а в августе того же года правительство приняло решение о расширении производства.
История заводов «Каустик» и «Сода»
Строительство завода «Каустик» началось в 1955 году на основании наличия Яр-Бишкадакского месторождения соли. В 1964 году состоялся запуск первой очереди Стерлитамакского химического завода. Впоследствии предприятие стало развиваться, внедряя новые технологии производства хлороводорода, дихлорэтана и других химических веществ.
С 1976 года завод был переименован в производственное объединение «Каустик». С 1982 по 2001 год были введены в эксплуатацию новые линии и разработки, направленные на экологическую безопасность.
В 50-е годы также началось строительство завода по выпуску кровельного шифера, который заработал в 1956 году. По итогу все существующие на тот момент три завода оказались связаны сырьевой базой и едиными системами энергоснабжения, а в 1957 году был создан содово-цементный комбинат. В апреле 1975 года комбинат был переименован в производственное объединение «Сода».
Объединение привело к миллиардной выручке
Весной 2013 года произошло объединение ОАО «Каустик» и ОАО «Сода» в новую компанию — АО «Башкирская содовая компания». В 2020 году выручка компании составила 64,5 млрд рублей, а в 2022 году — 85,907 млрд рублей. Основные доходы формировались от реализации кальцинированной соды, ПВХ и других продуктов.
Платиновое качество
АО «Башкирская содовая компания» на сегодняшний день является одним из крупнейших химических комплексов в России. Она занимает ведущее место по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является ключевым игроком на рынке ПВХ и других химических товаров.
Продукция АО «Башкирская содовая компания» получила множество наград, включая Платиновые и Золотые Знаки качества. В ассортимент предприятия входят: сода кальцинированная, натрий двууглекислый, хлористый кальций, сода каустическая и другие виды продукции.
