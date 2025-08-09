Возбуждено дело после взрыва на заводе в Башкирии

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси на одном из предприятий города. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Республике Башкортостан.
«В Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ)», — сообщили представители ведомства в telegram-канале. В настоящее время сообщается о 36 пострадавших, из которых 22 человека были доставлены в больницы. Точные данные о числе пострадавших уточняются.
Ранее в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». СК начал проверку. В городскую больницу были доставлены 25 пострадавших, передает RT. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.