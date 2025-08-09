Возбуждено дело после взрыва на заводе в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный комитет завел дело в связи с взрывом в Стерлитамаке
Следственный комитет завел дело в связи с взрывом в Стерлитамаке Фото:
новость из сюжета
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси на одном из предприятий города. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Республике Башкортостан.

«В Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ)», — сообщили представители ведомства в telegram-канале. В настоящее время сообщается о 36 пострадавших, из которых 22 человека были доставлены в больницы. Точные данные о числе пострадавших уточняются.

Ранее в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». СК начал проверку. В городскую больницу были доставлены 25 пострадавших, передает RT. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси на одном из предприятий города. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Республике Башкортостан. «В Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ)», — сообщили представители ведомства в telegram-канале. В настоящее время сообщается о 36 пострадавших, из которых 22 человека были доставлены в больницы. Точные данные о числе пострадавших уточняются. Ранее в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». СК начал проверку. В городскую больницу были доставлены 25 пострадавших, передает RT. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...