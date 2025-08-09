Украинка обратилась к военнопленному, от которого отказался Киев

Пленному украинцу, которого не забрал Киев, написали с родины
Пленному украинцу, которого не забрал Киев, написали с родины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Черниговской области Украины нашла своего родственника, военнослужащего Вооруженных сил Украины Сергея Васильевича Рака, в числе тысячи бойцов, которых Киев исключил из всех обменных списков. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на письмо женщины, опубликованное с ее согласия. 

«Привет. Ты живой — и это главное. Мы верили и знаем, что ты сильный. Мы очень ждем тебя домой... Все надеемся, у тебя хватит сил. Верю, что мы скоро увидимся и вместе проведем много хороших дней», — говорится в письме родственницы, текст которого приводит RT. Женщина обратилась в редакцию издания после публикации списков украинских пленных, от которых отказались власти Украины, и узнала Сергея Рака на одной из фотографий.

По ее словам, мужчина родом из села Стольное Черниговской области, ранее не служил в армии и не имел боевого опыта. В последнее время он работал на огородах, помогая соседям.

Несмотря на проблемы со зрением и давлением, мужчину мобилизовали после четырех полученных повесток. Связь с ним прекратилась в конце апреля 2024 года. Последнее известное местонахождение — населенный пункт Терны Донецкой области.

Родственница рассказала, что спустя три месяца командование ВСУ официально подтвердило его пленение, однако дальнейшее общение с семьей прекратилось. По ее словам, командиры сообщили, что решение об обмене принимает не украинская сторона, а Россия.

Ранее стало известно, что Киев исключил 1000 украинских военнопленных из списков на обмен с Россией. Среди них — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь.

Журналистами был запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев. Через строку поиска можно найти данные о каждом пленном.

